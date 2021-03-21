Три автомобиля столкнулись на трассе "Сортавала" – есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

В соседнем с Карелией регионе утром 22 марта столкнулись три автомобиля.

Как сообщает 47news, в понедельник раним утром, 22 марта в 4.05, на 89-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области столкнулись грузовик "Scania R500LA", под управлением неустановленного водителя, грузовик "Scania RL360", под управлением неустановленного водителя, и легковой автомобиль "Renault Logan" под управлением 59-летнего владельца.

В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель автомобиля Renault Logan и два его пассажира госпитализированы.

Движение по федеральной дороге в оба направления оказалось полностью перекрыто.

Дорожная полиция проводит проверку.