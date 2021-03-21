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Три автомобиля столкнулись на трассе "Сортавала" – есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:39, 22 Марта 2021
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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В соседнем с Карелией регионе утром 22 марта столкнулись три автомобиля.

Как сообщает 47news, в понедельник раним утром, 22 марта в 4.05, на 89-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области столкнулись грузовик "Scania R500LA", под управлением неустановленного водителя, грузовик "Scania RL360", под управлением неустановленного водителя, и легковой автомобиль "Renault Logan" под управлением 59-летнего владельца.

 

В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель автомобиля Renault Logan и два его пассажира госпитализированы.

Движение по федеральной дороге в оба направления оказалось полностью перекрыто.

Дорожная полиция проводит проверку.

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Комментарии

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Изя
2021-03-22 09:44:12
Трасса хоть и современная . но сложная . вылететь с неё проблем нет :)
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