Два человека погибли в ДТП на "Коле" в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе утром 4 февраля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.30 на 447 км автодороги "Кола" "Газель", которая двигалась со стороны Кондопоги, столкнулась с Chevrolet Lanos.



В результате происшествия погибли два человека: водитель Chevrolet и его пассажир.



Водитель "Газели" с полученными травмами госпитализирован.



На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются, сведения о погибших и пострадавших уточняются.



Ранее молодая девушка насмерть разбилась в ДТП в Лоухском районе.