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Два человека погибли в ДТП на "Коле" в Карелии

Новости. Происшествия
14:12, 04 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе утром 4 февраля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.30 на 447 км автодороги "Кола" "Газель", которая двигалась со стороны Кондопоги, столкнулась с Chevrolet Lanos.

В результате происшествия погибли два человека: водитель Chevrolet и его пассажир.

Водитель "Газели" с полученными травмами госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются, сведения о погибших и пострадавших уточняются.

Ранее молодая девушка насмерть разбилась в ДТП в Лоухском районе.

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