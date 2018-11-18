Два человека получили травмы в ДТП на дорогах Карелии

Аварии с пострадавшими произошли в Петрозаводске и Прионежском районе.

По данным МЧС Карелии, 17 ноября в 23.01 пожарно-спасательные подразделения в составе 6 человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации последствий ДТП с участием двух автомобилей в Петрозаводске на ул. Шотмана, у д.6А.

Также спасатели выезжали в Прионежский район, где 18 ноября в 02.43 на трассе "Орзега – Деревянка" автомобиль съехал в кювет.

Как рассказали "Столице на Онего" в экстренных службах, в двух авариях получили травмы два человека.