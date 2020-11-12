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Два десятка медиков республиканской больницы заразились COVID-19: Минздрав Карелии не признает факт вспышки заболевания

Новости. Общество
17:21, 13 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В республиканской больнице имени В. А. Баранова два десятка медицинских сотрудников отправлены на больничный из-за диагностированного у них коронавируса.

В Республиканской больнице медики заразились COVID-19. Точное количество заболевших в пресс-службе Минздрава не уточняют, но известно, что речь идет ориентировочно о двух десятках медработников.

В пресс-службе министерства "Столице на Онего" подтвердили факт заражения сотрудников клиники, но отказываются трактовать происходящее как вспышку коронавируса.

По оценке Минздрава, работники больницы заразились в разное время. При этом в министерстве поясняют, что заражения могли происходить как во внерабочее время, так и на рабочих местах. Это объясняется рисками, связанными с тем, что в стенах медучреждения оказывают помощь в том числе горожанам с недиагностированным COVID-19.

В числе зараженных сотрудники республиканской больницы из разных отделений. Они находятся на больничном, рассказали в Минздраве Карелии.

Всего в больнице трудится порядка 1700 медиков.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам.

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Комментарии

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Константин Сергеевич
2020-11-13 17:39:23
И где здесь вспышка? Если в разное время, в разном месте, при разных обстоятельствах - в чём проблема? Все болеют. Наверняка железнодорожники, работники театров (там точно есть), дворники... тоже болеют. Почему об этом не пишите? Журналисты, елки-палки! Тщательнее надо, тщательнее!
кир
2020-11-13 17:53:10
Константин Сергеевич, так точно.
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