Два десятка медиков республиканской больницы заразились COVID-19: Минздрав Карелии не признает факт вспышки заболевания

В республиканской больнице имени В. А. Баранова два десятка медицинских сотрудников отправлены на больничный из-за диагностированного у них коронавируса.

В Республиканской больнице медики заразились COVID-19. Точное количество заболевших в пресс-службе Минздрава не уточняют, но известно, что речь идет ориентировочно о двух десятках медработников.

В пресс-службе министерства "Столице на Онего" подтвердили факт заражения сотрудников клиники, но отказываются трактовать происходящее как вспышку коронавируса.

По оценке Минздрава, работники больницы заразились в разное время. При этом в министерстве поясняют, что заражения могли происходить как во внерабочее время, так и на рабочих местах. Это объясняется рисками, связанными с тем, что в стенах медучреждения оказывают помощь в том числе горожанам с недиагностированным COVID-19.

В числе зараженных сотрудники республиканской больницы из разных отделений. Они находятся на больничном, рассказали в Минздраве Карелии.

Всего в больнице трудится порядка 1700 медиков.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам.