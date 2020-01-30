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Два города Карелии причислили к самым дорогим местам в России для зимнего отдыха

Новости. Общество
09:30, 31 Января 2020
фото: © коллаж Валерий Поташов/Администрация Лахденпохского городского поселения
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые дорогие направления для активного зимнего отдыха в феврале-2020.

Горнолыжные курорты Домбай в Карачаево-Черкесии, Шерегеш в Кемеровской области, Банное и Абзаково в Башкирии, а также города Лахденпохья и Сортавала в республике Карелия, Минск в Беларуси, Москва, Домодедово и Дмитров в Московской области составили десятку направлений, где стоимость посуточной аренды жилья для зимнего отдыха составляет до 10 тысяч рублей на семью, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Туристы бронируют отдых в феврале этого года на период от 1 до 5 ночей и потратят на проживание от 5,9 тысяч рублей до 9 тысяч рублей в сутки. Самый дорогой отдых в феврале — Домбае: здесь снять жильё в среднем обойдется в 9 тысяч рублей. Альтернативный вариант для горнолыжного отдыха этой зимой — Абзаково за 5,9 тысяч рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир и домов туристами в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Десять направлений, популярных для отдыха в феврале-2020:
- Домбай — 9000 рублей / 1 ночь
- Лахденпохья — 7733,5 рублей / 2 ночи
- Минск — 6984 рублей / 3 ночи
- Сортавала — 6812,5 рублей / 4 ночи
- Шерегеш — 6766,9 рублей / 2,6 ночи
- Домодедово — 6700 рублей / 1 ночь
- Москва — 6318,7 рублей / 3 ночи
- Банное — 6243,8 рублей / 2,7 ночи
- Дмитров — 6200 рублей / 1 ночь
- Абзаково — 5928 рублей / 5 ночей

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