Два города Карелии причислили к самым дорогим местам в России для зимнего отдыха

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые дорогие направления для активного зимнего отдыха в феврале-2020.

Горнолыжные курорты Домбай в Карачаево-Черкесии, Шерегеш в Кемеровской области, Банное и Абзаково в Башкирии, а также города Лахденпохья и Сортавала в республике Карелия, Минск в Беларуси, Москва, Домодедово и Дмитров в Московской области составили десятку направлений, где стоимость посуточной аренды жилья для зимнего отдыха составляет до 10 тысяч рублей на семью, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Туристы бронируют отдых в феврале этого года на период от 1 до 5 ночей и потратят на проживание от 5,9 тысяч рублей до 9 тысяч рублей в сутки. Самый дорогой отдых в феврале — Домбае: здесь снять жильё в среднем обойдется в 9 тысяч рублей. Альтернативный вариант для горнолыжного отдыха этой зимой — Абзаково за 5,9 тысяч рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир и домов туристами в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Десять направлений, популярных для отдыха в феврале-2020:

- Домбай — 9000 рублей / 1 ночь

- Лахденпохья — 7733,5 рублей / 2 ночи

- Минск — 6984 рублей / 3 ночи

- Сортавала — 6812,5 рублей / 4 ночи

- Шерегеш — 6766,9 рублей / 2,6 ночи

- Домодедово — 6700 рублей / 1 ночь

- Москва — 6318,7 рублей / 3 ночи

- Банное — 6243,8 рублей / 2,7 ночи

- Дмитров — 6200 рублей / 1 ночь

- Абзаково — 5928 рублей / 5 ночей