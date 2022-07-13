Два грабежа по горячим следам раскрыли полицейские в Петрозаводске

Молодые жители Петрозаводска ограбили магазины, но не успели уйти далеко, сообщили в МВД Карелии.

В июле днем в дежурную часть МВД Петрозаводска поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов на Перевалке.

Выехавшие на место полицейские, посмотрев записи камер наблюдения и опросив свидетелей, нашли 22-летнего подозреваемого — жителя Петрозаводска — и задержали его.

Другой случай грабежа произошел в обувном магазине одного из ТРЦ карельской столицы. Злоумышленник сбежал с товаром, но вовремя подоспевший наряд ППС задержал 19-летнего местного жителя недалеко от места преступления.

В настоящее время по обоим фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Полицейские за образцовое исполнение служебных обязанностей представлены к поощрению.