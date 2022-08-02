Два грибника заблудились под Петрозаводском

Спасатели вывели из леса двух заблудившихся грибников.
Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, 16 августа двое мужчин, 1958 года рождения и 1946-го, на 11-ом километре по дороге в Суйсарь зашли в лес за грибами и заблудились.
На поиски заблудившихся грибников выехали карельские спасатели, которые через два чаша нашли потерявшихся и вывели их из леса.
Медицинская помощь, по словам спасателей, грибникам не потребовалась.
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