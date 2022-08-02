Два грибника заблудились под Петрозаводском

Спасатели вывели из леса двух заблудившихся грибников.

Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, 16 августа двое мужчин, 1958 года рождения и 1946-го, на 11-ом километре по дороге в Суйсарь зашли в лес за грибами и заблудились.

На поиски заблудившихся грибников выехали карельские спасатели, которые через два чаша нашли потерявшихся и вывели их из леса.

Медицинская помощь, по словам спасателей, грибникам не потребовалась.