Два медведя держат в страхе работников комбината в Карелии

На центральной площадке карьера Костомукшского ГОКа работники увидели двух медведей.

В минувший вторник, 26 мая, в карьере Северный-2 и на территории хвостохранилища были замечены два медведя. Днем ранее сотрудники видели их в карьере Центральный на площадке пересменки, сообщается в паблике "Карельский окатыш".

"Сейчас важно свести к минимуму передвижение сотрудников по территории карьера пешком. Если в этом есть необходимость, то в местах возможного обитания медведя работникам следует передвигаться группой не менее двух человек, обозначая себя громкими звуками. Мы прорабатываем меры, которые помогут обезопасить сотрудников", - сказал начальник службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций "Карельского окатыша" Евгений Попов.

Работников предприятия предупредили, как вести себя при встрече с медведем:

- Ни в коем случае не паникуйте и не смотрите медведю в глаза. Для дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки.

- Постарайтесь незаметно удалиться, но не бежать. Медведь может начать преследование.

- Медведь боится громкого шума. Попытайтесь отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком.

- Не кидайте в медведя палки, камни и так далее. Медведь обладает отличным тонким обонянием. Даже издалека он может понять, где вы находитесь.

- Не подкармливайте медведя. Не выбрасывайте пищевые отходы, способные привлечь внимание зверя.

- Ни в коем случае не покидайте салон автомобиля, не приближайтесь к зверю. Такая встреча может обернуться трагедией.