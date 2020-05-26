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Два медведя держат в страхе работников комбината в Карелии

Новости. Общество
13:14, 27 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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На центральной площадке карьера Костомукшского ГОКа работники увидели двух медведей.

В минувший вторник, 26 мая, в карьере Северный-2 и на территории хвостохранилища были замечены два медведя. Днем ранее сотрудники видели их в карьере Центральный на площадке пересменки, сообщается в паблике "Карельский окатыш".

"Сейчас важно свести к минимуму передвижение сотрудников по территории карьера пешком. Если в этом есть необходимость, то в местах возможного обитания медведя работникам следует передвигаться группой не менее двух человек, обозначая себя громкими звуками. Мы прорабатываем меры, которые помогут обезопасить сотрудников", - сказал начальник службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций "Карельского окатыша" Евгений Попов.

Работников предприятия предупредили, как вести себя при встрече с медведем:
- Ни в коем случае не паникуйте и не смотрите медведю в глаза. Для дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки.
- Постарайтесь незаметно удалиться, но не бежать. Медведь может начать преследование.
- Медведь боится громкого шума. Попытайтесь отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком.
- Не кидайте в медведя палки, камни и так далее. Медведь обладает отличным тонким обонянием. Даже издалека он может понять, где вы находитесь.
- Не подкармливайте медведя. Не выбрасывайте пищевые отходы, способные привлечь внимание зверя.
- Ни в коем случае не покидайте салон автомобиля, не приближайтесь к зверю. Такая встреча может обернуться трагедией.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беспартийный
2020-05-27 14:00:28
Символы известной партии.....не знают куда податься?
nae
2020-05-27 13:44:40
Ну что. Две шавки пометили комментарии своими писюльками и побежали гадить дальше.
новый
2020-05-27 13:50:58
nae, тебя уже выпустили на прогулку из бункера ?
кир
2020-05-27 13:25:16
Реклама для разрешённой охоты на медведя. :)
новый
2020-05-27 13:22:08
Пришли и ушли. Начальнику службы лишь бы жути нагнать и обозначить свою полезность бестолковыми советами. Прям вот все так стали кидать в медведей палки.
Гость
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