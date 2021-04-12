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Два новых претендента вступили в борьбу за кресло сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Общество
10:14, 13 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Начальник аварийной службы "Водоканала" и местный представитель партии ЛДПР попробуют занять место Ирины Мирошник.

В конкурсную комисиию по отбору кандидатов на пост петрозаводского сити-менеджера подали документу начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов. При этом руководитель аппарата КРОО "Ассоциация юристов России" Михаил Бокша, ранее включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру.

Об этом рассказала "Столице на Онего" член конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера, депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева.

Стоит отметить, что выдвинувшийся на пост сити-менеджера карельской столицы Павел Стальцов ранее участвовал в выборах, информаця об этом есть в сети. В компании "Евромодуль", согласно открытым данным, он занимает пост мастера-механика. Стальцов представляет партию ЛДПР.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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Злой поцъ
2021-04-13 12:16:54
Смешной цирк намечается, депутатам "народным" , в Петросовете , наверняка уже бумажки раздали с нужной фамилией....
театральный критик
2021-04-13 10:27:35
Странные людишки. Зачем пыжатся, ежели мы заранее всё решили. Мы здесь власть. Васильевой дали напоследок немного порулить, теперь форсу как у комиссарши :)
Изя
2021-04-13 10:55:01
театральный критик, да ужжжж против власти не попрёшь ))) :)
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