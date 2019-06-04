Два пенсионера из Карелии сразятся на Всероссийском компьютерном многоборье

Карельские пенсионеры отправились в Киров на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью.

С 4 по 6 июня в Кирове пройдет IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.

Карелию на соревнования представляют Александр Курносов из Медвежьегорского района и Наталья Пронина из Пряжинского района.

Отмечается, что представитель Медвежьегорского района является начинающим пользователем компьютера, а представительница Пряжинского района выступит как уверенная пользовательница ПК.

Курносов и Пронина прежде стали победителями регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью, который проходил в Петрозаводске.