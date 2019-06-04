Два пенсионера из Карелии сразятся на Всероссийском компьютерном многоборье

Новости по теме
Загрузка...
Карельские пенсионеры отправились в Киров на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью.
С 4 по 6 июня в Кирове пройдет IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.
Карелию на соревнования представляют Александр Курносов из Медвежьегорского района и Наталья Пронина из Пряжинского района.
Отмечается, что представитель Медвежьегорского района является начинающим пользователем компьютера, а представительница Пряжинского района выступит как уверенная пользовательница ПК.
Курносов и Пронина прежде стали победителями регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью, который проходил в Петрозаводске.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
03.06.2019, 09:35
28.05.2019, 14:40
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
Аналитика
03.06.2019 09:41
Капитал
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
31.05.2019 16:20
30.05.2019 15:20
27.05.2019 12:49
Чтиво
Сегодня 07:27
Без политики
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
31.05.2019 17:20
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии