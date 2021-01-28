Два пьяных водителя попались в руки инспекторов и могут стать пешеходами

Госавтоинспекция Карелии сообщила об отстранении от управления двух автомобилистов, севших за руль в пьяном виде.

Поздним вечером в четверг инспекторы отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2107 нетрезвого водителя в Питкяранте.

Автомобиль нарушителя был задержан, а самому нарушителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в пьяном виде, сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

В тот же вечер в поселке Пиндуши инспекторы ДПС Медвежьегорского района пресекли нарушение пьяным водителем: 32-летний мужчина управлял автомобилем "Ford".

Нарушитель ожидает решения суда за пьяное вождение.

"На ближайшие 1,5-2 года ему предстоит стать пешеходом, а также заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей", - утверждают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что двух пьяных водителей поймали в райцентрах Карелии.