Два пьяных водителя попались в руки инспекторов и могут стать пешеходами

Госавтоинспекция Карелии сообщила об отстранении от управления двух автомобилистов, севших за руль в пьяном виде.
Поздним вечером в четверг инспекторы отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2107 нетрезвого водителя в Питкяранте.
Автомобиль нарушителя был задержан, а самому нарушителю грозит уголовная ответственность за повторное управление в пьяном виде, сообщают в Госавтоинспекции Карелии.
В тот же вечер в поселке Пиндуши инспекторы ДПС Медвежьегорского района пресекли нарушение пьяным водителем: 32-летний мужчина управлял автомобилем "Ford".
Нарушитель ожидает решения суда за пьяное вождение.
"На ближайшие 1,5-2 года ему предстоит стать пешеходом, а также заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей", - утверждают в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что двух пьяных водителей поймали в райцентрах Карелии.
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