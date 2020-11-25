Два пьяных водителя в Карелии попали под уголовную статью

За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения под уголовную статью попали два водителя, остановленные в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Кондопоги, сразу два нетрезвых водителя были отстранены от управления транспортными средствами 24 ноября после того, как их остановили автоинспекторы.



В Янишполе подтвердилась информация о пьяном водителе, которую сообщил позвонивший в полицию бдительный гражданин.

В 16 часов 40 минут в Янишполе инспекторы отстранили от управления автомобилем женщину с признаками опьянения. Состояние опьянения подтвердили с помощью алкотестера. В ходе проверки выяснилось, что автоледи управляет транспортным средством в нетрезвом виде повторно.



Ближе к полуночи, в 23 часа 40 минут, в Кондопоге на ул. Пролетарской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился еще один пьяный водитель. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины. В ходе проверки было установлено, что и этот водитель сел пьяным за руль автомашины повторно.



В отношении обоих нарушителей были составлены материалы по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в ГИБДД.