Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии 4
25.11.2020 15:08
Снежная буря надвигается на Карелию 2
25.11.2020 12:57
В чем подозревают Белугу 7
25.11.2020 15:15
Назван самый безопасный вид любовных утех при коронавирусе 1
25.11.2020 23:30
В центре Петрозаводска загорелись гаражи (ФОТО) 2
25.11.2020 13:23
Родные ученого Логинова возмущены заявлением оперштаба Карелии, что он умер не от коронавируса 19
25.11.2020 16:05

Два пьяных водителя в Карелии попали под уголовную статью

Новости. Происшествия
08:05, 26 Ноября 2020
фото: ГИБДД Кондопоги
Загрузка...

За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения под уголовную статью попали два водителя, остановленные в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Кондопоги, сразу два нетрезвых водителя были отстранены от управления транспортными средствами 24 ноября после того, как их остановили автоинспекторы.

В Янишполе подтвердилась информация о пьяном водителе, которую сообщил позвонивший в полицию бдительный гражданин.

В 16 часов 40 минут в Янишполе инспекторы отстранили от управления автомобилем женщину с признаками опьянения. Состояние опьянения подтвердили с помощью алкотестера. В ходе проверки выяснилось, что автоледи управляет транспортным средством в нетрезвом виде повторно.

Ближе к полуночи, в 23 часа 40 минут, в Кондопоге на ул. Пролетарской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился еще один пьяный водитель. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины. В ходе проверки было установлено, что и этот водитель сел пьяным за руль автомашины повторно.

В отношении обоих нарушителей были составлены материалы по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ, сообщили в ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»