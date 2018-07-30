Два пьяных жителя Беломорска уехали за добавкой на угнанном авто в Костомукшу

В Костомукше сотрудники полиции задержали автомобиль, угнанный в Беломорске, сообщили в МВД Карелии.

Утром 25 июля в дежурную часть полиции Беломорского района обратился житель районного центра. Он сообщил, что накануне вечером оставил микроавтобус у дома, а на следующий день не обнаружил его. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Уточняя обстоятельства случившегося, полицейские установили, что владелец машины в спешке не только не закрыл двери, но оставил ключи в салоне. В ходе последующих мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к угону причастны двое мужчин, которые за несколько часов до поступления заявления были задержаны на указанной автомашине сотрудниками дорожно-патрульной службы в Костомукше. При этом водитель и пассажир находились в нетрезвом состоянии.

По словам задержанных, они употребляли спиртное в одной из квартир в Беломорске, а когда алкоголь закончился, один из них пошел за добавкой. По дороге увидел микроавтобус, дверь которого оказалась незапертой. Заглянув внутрь, подозреваемый обнаружил ключи. Воспользовавшись этим обстоятельством, мужчина завел машину и уехал к своему знакомому. После очередного употребления спиртного они решили поехать в Костомукшу, где проживал один из них. На подъезде к городу их и задержали сотрудники ГИБДД.

Оба подозреваемых привлечены к административной ответственности, а также стали фигурантами уголовного дела. Ранее оба уже были судимы за совершение имущественных преступлений.