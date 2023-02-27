Два похода за бесплатным алкоголем завершились для жителя Карелии в колонии строгого режима

В Сегежском районе местного жителя, который дважды вынес из магазина алкоголь, суд отправил на год в колонию строгого режима.

Сегежский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который дважды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хищение алкогольной продукции в торговом зале магазина «Магнит».

Подсудимый полностью признал свою вину. Учитывая сведения о личности подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, рецидив преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил сегежанину наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.