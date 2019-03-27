Два предприятия в Петрозаводске попались на незаконном заработке

Несколько фактов нарушений трудового и налогового законодательства выявлены в ходе рейда, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейд прошел в рамках работы городской комиссии по легализации налоговой базы.

Проверке, во время которой инспекторы выявили нарушения, подверглись два предприятия: одно из них занимается производством и продажей пива, второе – розничной торговлей фермерской продукцией.

По фактам нарушений составлены протоколы.

Совместные рейды по выявлению случаев неофициального оформления трудовых отношений и выплаты "серых" заработных плат будут продолжаться.