Два предприятия в Петрозаводске попались на незаконном заработке

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Несколько фактов нарушений трудового и налогового законодательства выявлены в ходе рейда, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Рейд прошел в рамках работы городской комиссии по легализации налоговой базы.
Проверке, во время которой инспекторы выявили нарушения, подверглись два предприятия: одно из них занимается производством и продажей пива, второе – розничной торговлей фермерской продукцией.
По фактам нарушений составлены протоколы.
Совместные рейды по выявлению случаев неофициального оформления трудовых отношений и выплаты "серых" заработных плат будут продолжаться.
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