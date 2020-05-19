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Два проекта из Карелии претендуют на "географический Оскар"

Новости. Общество
08:05, 20 Мая 2020
фото: Национальная премия "Хрустальный компас"/ vk.com/rus.compass
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Подведены итоги заявочной кампании престижной международной премии "Хрустальный компас".

Проекты из Карелии вошли в число претендентов на национальную премию "Хрустальный компас". Это "Экспедиция Петрозаводского государственного университета на Онежские петроглифы" и "ЛокМуз" (Сохранение историко-культурного потенциала локальных памятников истории и культуры Республики Карелия). Они участвуют в номинациях "Лучший социально-информационный проект" и "Путешествие и экспедиция", сообщили в оркомитете премии.

Всего в этом году на соискание "географического Оскара" выдвинуто свыше 240 проектов и достижений из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. Среди российских претендентов представители 59 регионов, наиболее активными из которых стали Кемеровская область, Москва, Московская область и  Краснодарский край.

Заветные статуэтки из хрусталя и серебра победители получат на VIII церемонии вручения премии "Хрустальный компас" в Сочи, которая из-за эпидемии коронавируса впервые не будет проводиться в мае. Ее перенесут на более поздний срок.

Напомним, национальная премия "Хрустальный компас" вручается с 2012 года. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия.

В разное время обладателями "Хрустального компаса" становились: Федор Конюхов и Фредерик Паулсен, National geographic society и МГУ им. Ломоносова,  Северный флот и подразделения РАН и др.  Премия  проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО "Газпром".

 

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