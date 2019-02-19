Два сотрудника МВД Карелии стали заслуженными

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание двум сотрудникам карельского МВД.

Как следует из указа главы республики, начальнику управления уголовного розыска МВД по республике Сергею Домрачеву и заместителю начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по региону Сергею Жукову присвоены звания "Заслуженный работник правоохранительных органов Карелии".

Член Совета судей Республики Карелия Ольга Хлопотова получила звание "Заслуженный юрист Республик и Карелия".