Два сотрудника МВД Карелии стали заслуженными

Новости по теме
Загрузка...
Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание двум сотрудникам карельского МВД.
Как следует из указа главы республики, начальнику управления уголовного розыска МВД по республике Сергею Домрачеву и заместителю начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по региону Сергею Жукову присвоены звания "Заслуженный работник правоохранительных органов Карелии".
Член Совета судей Республики Карелия Ольга Хлопотова получила звание "Заслуженный юрист Республик и Карелия".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.02.2019, 12:09
12.02.2019, 13:57
14.02.2019, 10:33
14.02.2019, 10:42
12.02.2019, 09:50
Аналитика
Сегодня 13:54
Обществоведение
В Петрозаводском городском суде рассмотрение иска прокуратуры к компании "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад, началось со скандала.
Сегодня 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
15.02.2019 10:09
Чтиво
18.02.2019 11:43
Личное мнение
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
12.02.2019 12:09
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
Медиа
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии