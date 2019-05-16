Два совхоза Карелии объединят для спасения одного из них

Власти Карелии официально объявили о планах по объединению совхоза "Ведлозерский" с полноценно функционирующим племсовхозом "Мегрега", поскольку все попытки приватизации убыточного актива в Ведлозеро не привели к успеху.

ОАО "Ведлозерский" и ОАО "Племсовхоз "Мегрега" будут объединены для получения кредита, средства которого пойдут на приведение в адекватное состояние убыточного совхоза в Ведлозеро. Об этом глава министерства сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов заявил на пресс-конференции в Петрозаводске, пишут "Вести Карелии".

"Это решения принятые. "Ведлозерский" - мы будем объединять актив имущественный с "Мегрегой". И под имущество "Мегреги" будем брать кредит и "Ведлозеро" отстраивать. Это мы будем делать. По "Толвуе" - у нас пока надежды на инвестора, который приобрел Медвежьегорский завод, но там ситуация пока сложная. Потому что после того, как у Медвежьегорского завода появился собственник, этот объект опять был втянут в очередные судебные разбирательства с рядом кредиторов. Поэтому Медвежьегорский молочный завод еще не вышел из состояния такого, скажем так, "устаканивания" права собственности. То есть там тяжбы еще продолжаются», - сказал Лабинов.

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