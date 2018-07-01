Два вида чаек необходимо включить в Красную книгу Карелии, считает орнитолог

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Карельский орнитолог Николай Лапшин рассказал, почему чайки нападают на людей, куда пропали скворцы и нужно ли подкармливать уток.
"Скоро будет собираться новая Красная книга Карелии, и в нее нужно вносить два вида чаек, которых в естественных условиях почти не остается. Это серебристая чайка и клуша – птица с черными крыльями, очень красивая и при этом самая "помоечная". На островах в Онежском и Ладожском озерах еще можно встретить небольшие колонии этих птиц, но многие предпочли населенные пункты", - рассказал Николай Лапшин.
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