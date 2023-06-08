Два юных водителя без прав попались дорожной полиции Петрозаводска

В среду, 7 июня, двоих водителей без прав остановила Госавтоинспекция Петрозаводска, сообщили в городской ГИБДД.

Накануне в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления двоих молодых людей без права управления.



19-летнего водителя остановили на улице Щорса, 17-летний автомобилист за рулем Volvo был остановлен на улице Труда.



В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Им грозит административный штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.



