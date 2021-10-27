Два водителя пострадали в аварии в Петрозаводске (ФОТО)

В результате столкновения двух автомобилей в столице Карелии пострадали два человека.

ДТП произошло во вторник, 26 октября, в карельской столице. Об этом сообщает ГИБДД.

В 19:00 на Карельском проспекте в районе дома 11в произошло столкновение автомобилей «KIA Sportage» под управлением 36-летнего водителя и «Opel Meriva », за рулем которого находилась 38-летняя женщина.

В результате происшествия пострадали водитель «Opel», которая была доставлена бригадой скорой помощи в больницу, и водитель «KIA» — после ДТП обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Отлетевшими осколками был также поврежден автомобиль «Mitsubishi». По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, заявили в ГИБДД.