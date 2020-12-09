Два жителя Карелии чуть не пустили под откос поезд, разобрав рельсы

Сотрудники транспортной полиции задержали двух молодых петрозаводчан, которые похитили элементы железнодорожного пути, чтобы сдать их на металл.

В дежурную часть транспортной полиции Карелии поступило сообщение о том, что в ходе осмотра главного железнодорожного пути перегона станции "Падозеро – Чална" Прионежского района путейцами было обнаружено отсутствие стыковых накладок.

По горячим следам были задержаны двое жителей карельской столицы 20 и 22 лет, подозреваемые в совершении хищения.

Установлено, что похитители вечером совершили хищение 53 стыковых накладок с главного железнодорожного пути. Злоумышленники вывезли похищенное на автомобиле и сдали в пункт приема лома металла, причинив железнодорожному предприятию ущерб в размере около 15 тыс. рублей.

Оба подозреваемых ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

"Благодаря оперативным действиям работников железной дороги был предотвращен возможный сход подвижного состава. Перегон закрыли, а прибывшая на место ремонтная бригада оперативно восстановила поврежденный железнодорожный путь", - сообщили в транспортной полиции.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный пассажир обматерил проводника и не доехал до пункта назначения.