В Карелии пьяный пассажир обматерил проводника и не доехал до пункта назначения

Полицейские сняли с поезда в Сегеже и Кеми нарушителей общественного порядка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Так, поездка на "Мурманск - Санкт-Петербург" закончилась для 24-летнего жителя Сегежского района на станции Кемь. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и игнорировал требования проводника.

В поезде "Мурманск–Москва" буянил 25-летний житель Ленинградской области. На поведение нарушителя поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады. Мужчина был снят с поезда на станции Сегежа.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Любителям выпить в поезде грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, 18-летнему жителю Кемского района было также отказано в проезде в поезде сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" в связи с тем, что при посадке в вагон он находился в состоянии опьянения.

С начала года сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте всего выявлено 3087 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде выявлено 1023 пассажира, за употребление табака - 1052.

Ранее пьяную женщину с тремя нетрезвыми мужчинами сняли с поезда в Карелии.