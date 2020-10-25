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Пьяную женщину с тремя нетрезвыми мужчинами сняли с поезда в Карелии

Новости. Происшествия
12:24, 26 Октября 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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В Кеми полицейские сняли с поезда нарушителей общественного порядка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Сотрудникам транспортной полиции, осуществляющим охрану общественного порядка на станции Петрозаводск, поступила информация о том, что к прибывающему поезду сообщением "Мурманск - Санкт-Петербург" для предотвращения административного правонарушения требуется наряд полиции.

В ходе проверки стражами порядка выявлен пассажир - 38-летний житель Тамбовской области. На поведение нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Вместе с тем по прибытию пассажирского поезда сообщением "Мурманск-Вологда" на станцию Кемь, транспортными полицейскими выявлена троица правонарушителей - 35-летняя женщина и мужчины в возрасте 25 и 33 лет. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, жители Вологодской области нарушали общественный порядок и игнорировали требования поездной бригады.

Все правонарушители сняты с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-26 12:49:04
Они протестовали против кровавого режима и полицейского государства
кир
2020-10-26 12:45:48
Наши люди. :)
Гость
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