Пьяную женщину с тремя нетрезвыми мужчинами сняли с поезда в Карелии

В Кеми полицейские сняли с поезда нарушителей общественного порядка, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Сотрудникам транспортной полиции, осуществляющим охрану общественного порядка на станции Петрозаводск, поступила информация о том, что к прибывающему поезду сообщением "Мурманск - Санкт-Петербург" для предотвращения административного правонарушения требуется наряд полиции.

В ходе проверки стражами порядка выявлен пассажир - 38-летний житель Тамбовской области. На поведение нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Вместе с тем по прибытию пассажирского поезда сообщением "Мурманск-Вологда" на станцию Кемь, транспортными полицейскими выявлена троица правонарушителей - 35-летняя женщина и мужчины в возрасте 25 и 33 лет. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, жители Вологодской области нарушали общественный порядок и игнорировали требования поездной бригады.

Все правонарушители сняты с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.