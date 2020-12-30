Два жителя Карелии скончались от коронавируса, одному из них было всего 50 лет

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства.

В Питкярантской районной больнице скончался житель Олонца 1970 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница Костомукши 1955 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Офийиально в Карелии с начала эпидемии от коронавируса умерло 160 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 365 человек. Из этого числа заболевших – 336 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 445 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4426,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2134 случая, по Северо-Западу – 3436,4.