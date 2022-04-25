Дважды отремонтированная дорога в центре Петрозаводска вновь пришла в негодность (ФОТО)

В Петрозаводске на перекрестке улиц Ровио и Лыжная на проезжей части в месте разрытия появилась полоса препятствия в виде провала с ямами, без асфальта и с каменной крошкой, вылетающей из-под колес.

В середине февраля ЕДДС Петрозаводска предупреждала водителей, что на перекрестке ул. Ровио – ул. Лыжная, со стороны пр. Карельский, на проезжей части образовались большие выбоины и просел грунт.

Провалы образовались на проезжей части в том месте, где прокладывали коммуникации к новостройкам и оставили участок разрытия незаасфальтированным.

В тот же день, 16 февраля, подрядчик выезжал на место, где просел грунт, и засыпал все каменной крошкой, которая разлетается при каждом проезде автомобилей. И к вечеру провалы вернулись на дорогу.

Спустя время дорожные рабочие положили на месте разрытия асфальт, чтобы колесами крошку не выбивало.

Но уже сегодня на перекрестке улиц Ровио и Лыжная для автомобилистов на месте разрытия появилась полоса препятствия в виде провала с ямами, без асфальта и с каменной крошкой, вылетающей из-под колес.

«В общем, не разгоняйтесь, потеряете колеса в яме перед Ровио. И конечно, ждем очередного чудо-ремонта», - написал читатель «Столицы на Онего».