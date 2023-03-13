Дважды судимый за поножовщину житель Карелии вновь кинулся с ножом на человека

В Прионежском районе был осужден местный житель, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Прионежском районе было открыто уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, в октябре 2022 года подозреваемый выпивал в компании с 60-летним мужчиной. Тот оскорбил одну из присутствовавших в компании женщин. Мужчины поссорились, и подозреваемый ножом ударил собутыльника в грудь. Попытка добить провалилась — пострадавшего спасли другие участники посиделок. В итоге пострадавшего доставили в больницу, где его спасли.

Впоследствии мужчина долго лечился. Медики оценили травмы как легкий вред здоровью.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина имеет две судимости за аналогичные преступления.

В итоге житель Прионежского района был признан виновным. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима сроком на 7,5 лет.