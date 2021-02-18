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Две добровольные народные дружины Карелии самораспустились из-за отсутствия времени и денег

Новости. Общество
16:42, 19 Февраля 2021
фото: © кард из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
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Еще одна казачья дружина исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка.

Две добровольные народные дружины Карелии приняли решение о прекращении своей деятельности. Как следует из информационно-аналитической записки о работе органов внутренних дел республики в 2020 году, представленной депутатам карельского парламента, речь идет о народной дружине в поселке Найстенъярви Суоярвского района и о Казачьей дружине по охране общественного порядка Лоухского городского поселения. Причем, в качестве причин самороспуска указаны отсутствие свободного времени у членов дружин и материального поощрения.

Кроме того, как отмечается в записке, одна казачья дружина из Петрозаводска – имени Георгия Победоносца – исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка. Всего же в 2020 году в Карелии действовала 21 добровольная народная дружина общей численностью 151 человек.  

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Комментарии

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User
2021-02-19 17:49:24
Сдувается ватный "патриотизм". Бесплатно махать нагайкой желающих нет.
театральный критик
2021-02-19 17:15:32
Расстрелять за конюшней
nae
2021-02-19 17:28:40
театральный критик, так и запишем, что последнее желание критика было расстрелять его за конюшней.
Off
2021-02-19 16:47:19
Бездельники . Если дружина мешает выпивать ,Ито брось эту дружину к кирову коту под хвост
Гость
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