Две добровольные народные дружины Карелии самораспустились из-за отсутствия времени и денег

Еще одна казачья дружина исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка.

Две добровольные народные дружины Карелии приняли решение о прекращении своей деятельности. Как следует из информационно-аналитической записки о работе органов внутренних дел республики в 2020 году, представленной депутатам карельского парламента, речь идет о народной дружине в поселке Найстенъярви Суоярвского района и о Казачьей дружине по охране общественного порядка Лоухского городского поселения. Причем, в качестве причин самороспуска указаны отсутствие свободного времени у членов дружин и материального поощрения.

Кроме того, как отмечается в записке, одна казачья дружина из Петрозаводска – имени Георгия Победоносца – исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка. Всего же в 2020 году в Карелии действовала 21 добровольная народная дружина общей численностью 151 человек.