«Не спим, несем службу»: Атаман казаков Карелии прислал весточку с передовой (ФОТО)

Глава Карелии опубликовал обращение от руководителя карельских казаков.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал фото атамана петрозаводских казаков Наура Гокинаева, которые тот прислал с зоны СВО.

«„Не спим. Несем службу“, — вот такая весточка пришла от атамана петрозаводских казаков Наура Гокинаева. Он доброволец. Вместе с другими казаками — членами городского казачьего общества сейчас на передовой», — рассказал о фото глава Карелии.

Напомним, ранее участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину.