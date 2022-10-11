«Не спим, несем службу»: Атаман казаков Карелии прислал весточку с передовой (ФОТО)

Глава Карелии опубликовал обращение от руководителя карельских казаков.
Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал фото атамана петрозаводских казаков Наура Гокинаева, которые тот прислал с зоны СВО.
«„Не спим. Несем службу“, — вот такая весточка пришла от атамана петрозаводских казаков Наура Гокинаева. Он доброволец. Вместе с другими казаками — членами городского казачьего общества сейчас на передовой», — рассказал о фото глава Карелии.
Напомним, ранее участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину.
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