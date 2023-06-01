Две иномарки не поделили дорогу в историческом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Утром 2 июня на улице Луначарского столкнулись две иномарки.

В пятницу, 2 июня, в 10.14, на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга столкнулись две легковушки.



Видео происшествия опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



В пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска нам сообщили, что информации о ДТП пока нет.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, кто погиб в страшной аварии на севере Карелии.