Стало известно, кто погиб в страшной аварии на севере Карелии (ФОТО)

По данным ГИБДД, к страшным последствиям привел обгон, совершавший его водитель выжил.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, смертельное ДТП произошло 1 июня в 20.40 на 793 километре трассы «Кола» в Беломорском районе.

По уточненным данным, Citroën C5 под управлением 37-летнего водителя при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus, за рулем которого находился 19-летний юноша.

В результате ДТП погиб водитель Ford и два его пассажира, 32–летний пассажир Ford получил травмы. Водитель Citroën с полученными травмами был госпитализирован. Автомобиль Ford полностью сгорел. По факту ДТП проводится проверка.

Как ранее сообщили в Минздраве Карелии, один из попавших в больницу мужчин в тяжелом состоянии находится в реанимации, другой в состоянии средней тяжести — в хирургическом отделении.