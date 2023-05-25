Появились подробности страшного ДТП с тремя погибшими на севере Карелии

Смертельная авария произошла вечером 1 июня в Беломорском районе Карелии.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, после дорожной аварии в районе поселка Пушной в больницу попали двое мужчин, 32 и 37 лет.



«У одного состояние тяжелое, политравма. Находится в отделении реанимации. У другого состояние средней тяжести, находится в хирургическом отделении», - сообщили в министерстве.



Кроме того, нам рассказали, что в ДТП погибла девочка.



Напомним, 1 июня около 20.30 на 793 километре трассы «Кола», в шести километрах от Пушного в сторону Петрозаводска столкнулись два автомобиля.



Три человека, в том числе, ребенок, погибли. Еще двое - госпитализированы.









