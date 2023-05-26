В страшной аварии на севере Карелии погиб ребёнок

Глава Минздрава республики сообщил подробности ДТП в Беломорском районе.

По информации телеграм-канала главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, смертельная авария произошла на 793 километре трассы «Кола», в 6 км от Пушного в сторону Петрозаводска.

По предварительным данным, в столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Трое, включая ребёнка, погибли, ещё двое были госпитализированы.

Напомним, страшная авария произошла 1 июня около 20.30 в Беломорском районе Карелии. На трассе «Кола» столкнулись два автомобиля.