Трое человек погибло в страшной аварии на севере Карелии

В ГИБДД республики сообщили о столкновении автомобилей в Беломорском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 1 июня, в 20.30 на трассе «Кола» в Беломорском районе столкнулись два автомобиля.
В результате столкновения легковых автомобилей три человека погибли. Двое получили травмы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте аварии работают автоинспекторы.
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