Трое человек погибло в страшной аварии на севере Карелии

В ГИБДД республики сообщили о столкновении автомобилей в Беломорском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 1 июня, в 20.30 на трассе «Кола» в Беломорском районе столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения легковых автомобилей три человека погибли. Двое получили травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте аварии работают автоинспекторы.