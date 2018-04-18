Две известные писательницы приедут на праздник в Петрозаводск

В это воскресенье в Петрозаводске по случаю празднования дня рождения Парка культуры и чтения состоятся встречи и автограф-сессии с известными писательницами Машей Трауб и Татьяной Поляковой.

Информация об этом опубликована на сайте городского управления культуры.

Парк культуры и чтения открылся в истрическом здании на ул.Дзержинского, где раньше располагался "Детский мир", в апреле 2017 года.

"В 2018 году, а именно 22 апреля, мы будем отмечать первый день рождения Парка Культуры и Чтения. В связи с этим событием мы готовим большой праздник с интересной развлекательной программой. В торжественном событии примут участие специально приглашенные гости: писательницы Маша Трауб и Татьяна Полякова", - рассказали организаторы.



Маша Трауб

Маша Трауб – известная российская писательница, журналистка, автор более трех десятков книг – встретится со своими читателями, ответит на вопросы и расскажет о своем новом автобиографическом романе в новеллах "Моя бабушка – Лермонтов".



Татьяна Полякова/ vt-inform.ru

Татьяна Полякова – одна из самых читаемых и популярных авторов детективных романов – презентует новую книгу "Свой, чужой, родной". Татьяна Полякова является автором бестселлеров "Тонкая штучка" и "Чёрта с два", по мотивам которых сняты фильмы.

Встреча и автограф-сессия с Машей Трауб начнется в 17 часов. С Татьяной Поляковой можно будет пообщаться в 19.00.

Также в программе – детский мастер-класс (с 12 до 13 часов), выступление фокусника (13.00-13.30), музыкальный концерт (в 16 часов).