Две многодетные семьи в Карелии получили по миллиону рублей

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Глава Прионежского района Вадим Сухарев вручил им свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья.
По этим сертификатам семья Анны Гладиновой и Артураса и Марины Рейминас получат по 1, 011 млн рублей для улучшения жилищных условий.
Данная субсидия стала возможной благодаря участию этих молодых семей в ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг".
В соответствии с Приказом Минстроя Карелии две семьи подтвердили свое право на получение социальной выплаты по всем условиям.
Вадим Сухарев поздравил обладателей денежных сертификатов, пожелал здоровья, благополучия, и счастливой и комфортной жизни в новых квартирах.
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