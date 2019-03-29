Две многодетные семьи в Карелии получили по миллиону рублей

Глава Прионежского района Вадим Сухарев вручил им свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья.

По этим сертификатам семья Анны Гладиновой и Артураса и Марины Рейминас получат по 1, 011 млн рублей для улучшения жилищных условий.

Данная субсидия стала возможной благодаря участию этих молодых семей в ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг".

В соответствии с Приказом Минстроя Карелии две семьи подтвердили свое право на получение социальной выплаты по всем условиям.

Вадим Сухарев поздравил обладателей денежных сертификатов, пожелал здоровья, благополучия, и счастливой и комфортной жизни в новых квартирах.