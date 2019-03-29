15:51, 29 Марта 2019
Две музыкальные школы Петрозаводска получили более 7 млн рублей на новые инструменты
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Музыкальные школы закупят новые инструменты за счет госпрограммы, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Петрозаводск получил на покупку музыкальных инструментов более семи миллионов рублей по государственной программе "Развитие культуры" в рамках регионального проекта "Культурная среда".
Новые музыкальные инструменты будут приобретены для двух учреждений культуры: МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им.М.А.Балакирева" и МОУ ДО "Детская музыкально-хоровая школа".
Организации смогут самостоятельно выбрать необходимое им из предложенного Министерством культуры России списка.
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