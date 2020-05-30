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Две сильные селянки в Карелии вынесли из чужого гаража рессоры и болты от УАЗа

Новости. Криминал
11:53, 31 Мая 2020
фото: drive2.ru/l/6913021
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В Калевальском районе произошла кража из гаража, закрытого на проволоку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление о краже от жителя одного из поселков. Мужчина сообщил, что из его гаража похищены автозапчасти – рессоры и болты от машины УАЗ. Ущерб он оценил в 2,5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что гараж долгое время находился без присмотра, не был оборудован запорами и закрывался с помощью проволоки. Этим обстоятельством воспользовались подозреваемые – две местные жительницы, живущие неподалеку.

Женщины пришли к постройке, открыли ворота и похитили запчасти. После чего сбыли их за 300 рублей в этом же поселке.
Полицейскими изъято похищенное имущество, в отношении 39-летней и 35-летней подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-31 12:14:18
Самобытные однако. То мельницу Сампо стырят, то красавицу Насто умыкнут.
кир
2020-05-31 12:05:48
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!(с)
Купившим заведомо ворованное ничего не было, простые наши. :)
Гость
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