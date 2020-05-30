Две сильные селянки в Карелии вынесли из чужого гаража рессоры и болты от УАЗа

В Калевальском районе произошла кража из гаража, закрытого на проволоку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление о краже от жителя одного из поселков. Мужчина сообщил, что из его гаража похищены автозапчасти – рессоры и болты от машины УАЗ. Ущерб он оценил в 2,5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что гараж долгое время находился без присмотра, не был оборудован запорами и закрывался с помощью проволоки. Этим обстоятельством воспользовались подозреваемые – две местные жительницы, живущие неподалеку.

Женщины пришли к постройке, открыли ворота и похитили запчасти. После чего сбыли их за 300 рублей в этом же поселке.

Полицейскими изъято похищенное имущество, в отношении 39-летней и 35-летней подозреваемых возбуждено уголовное дело.