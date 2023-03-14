Две ЦРБ в Приладожье Карелии станут безопаснее за счет одного из банков

В Питкярантской и Сортавальской ЦРБ стартовал проект банка ВТБ и Минздрава Карелии по внедрению систем безопасности.

В ЦРБ Питкярантского и Сортавальского районов Карелии стартовал проект по внедрению систем безопасности. В больницах уже установили системы видеонаблюдения, турникеты, системы контроля управления доступом в охраняемые помещения.



Сейчас идет подключение оборудования. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



«С начала 2022 года совместно с банком ВТБ мы внедряем дополнительные системы безопасности в больницах и поликлиниках. Финансовое учреждение полностью оплачивает реализацию проекта», - сообщил министр.



По его словам, в конце марта завершится первый этап проекта. На очереди другие медицинские организации Карелии.



«Благодарю руководство банка за оказываемую помощь», - отметил Охлопков.



Он напомнил, что в 2019 году при поддержке ВТБ медицинским оборудованием на сумму 30 млн рублей оснастили детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича, Пудожскую, Суоярвскую, Беломорскую, Лоухскую, Сортавальскую и Олонецкую центральные районные больницы.



Финансовое учреждение помогало медицинским работникам и во время пандемии COVID-19, отметил министр. Из-за того, что выходить на обед сотрудникам ковидных стационаров было нельзя, банк организовал бесплатную доставку горячей пищи.