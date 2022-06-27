Две ученицы гимназии Петрозаводска сдали ЕГЭ на 200 баллов

Министр образования Карелии Роман Голубев поздравил двухсотбалльниц из гимназии №17 Софью Штапнову и Полину Рутковскую.

«Девчонки набрали 100 баллов по ЕГЭ сразу по двум предметам: Софья по русскому и английскому языкам, Полина по литературе и русскому», — написал в соцсети на своей странице Роман Голубев.

По его словам, обе выпускницы успешны не только в учебе. Софья занимается музыкой, не раз побеждала в республиканских и международных песенных конкурсах. Увлечения Полины — лингвистика, художественный перевод, музыка и рисование. Говорят, она большой знаток поэзии Шекспира! С работой, посвященной одному из его сонетов, Полина стала призёром межрегиональной научно-исследовательской конференции «Будущее Карелии».

«Девчонки, это первые серьезные победы в вашей жизни — их будет немало, уверен. Удачи!» — сказал министр образования Карелии Роман Голубев.