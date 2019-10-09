Две женщины пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле

В Медвежьегорском районе пенсионер совершил аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 8 октября, в 9.35 в Медвежьегорском районе на 570 км. федеральной автодороги "Вологда-Медвежьегорск" 64-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получили две пассажирки Chevrolet Aveo – женщины 56 и 42 лет, им оказана медицинская помощь.

ГИБДД напоминает, что за 9 месяцев текущего года на дорогах Карелии в 59 съездах с дороги 6 человек погибли и 76 человек получили травмы, поэтому водителей призывают быть внимательными на дороге, выбирая только безопасную скорость и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.