Две женщины пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле

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В Медвежьегорском районе пенсионер совершил аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник, 8 октября, в 9.35 в Медвежьегорском районе на 570 км. федеральной автодороги "Вологда-Медвежьегорск" 64-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП травмы получили две пассажирки Chevrolet Aveo – женщины 56 и 42 лет, им оказана медицинская помощь.
ГИБДД напоминает, что за 9 месяцев текущего года на дорогах Карелии в 59 съездах с дороги 6 человек погибли и 76 человек получили травмы, поэтому водителей призывают быть внимательными на дороге, выбирая только безопасную скорость и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
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