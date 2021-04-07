Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Zoom закрывает доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям из России
07.04.2021 19:10
В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины 9
07.04.2021 17:01
Ревизоров не убедили отчеты мэрии Петрозаводска, как тратились деньги к 100-летию Карелии 11
07.04.2021 15:17
Участники опроса ответили, что будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей 1
07.04.2021 16:04
В Петрозаводске 35-летний мужчина скрылся от органов дознания – теперь его ищут (ФОТО) 1
07.04.2021 16:22
Суд в Карелии отправил двух школьников-рецидивистов в специнтернат 1
07.04.2021 16:58
Директор российской школы приказала детям нарядиться и устроить ей праздник 3
07.04.2021 23:30

Две женщины стали очередными жертвами пандемии коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:18, 08 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух пациенток.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1929 года рождения и жительница деревни Авдеево Пудожского района 1950 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 66 человек. Из этого числа заболевших – 63 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 85 человек.

По официальным данным, с начала пандемии от коронавируса в Карелии скончались 409 человек. Выздоровели за весь период 42236 человек. Эта информация содержится на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7228,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3138,8 случая, по Северо-Западу – 5543,6, сообщает оперштаб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-04-08 10:33:42
Судя по тенденции, к выборам будут сообщать об одной жертве в день. Чтобы "обоснованно" снять все ограничения на период выборов. А там подоспеет очередная волна, новый штамм и пр. И можно будет опять вернуть идиотские требования.
User
2021-04-08 09:30:57
Нужно еще чаще проводить выставки пожарной техники.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"

Аналитика

Сегодня 11:51
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской?
Сегодня 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 10
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»