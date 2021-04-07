Две женщины стали очередными жертвами пандемии коронавируса в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух пациенток.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1929 года рождения и жительница деревни Авдеево Пудожского района 1950 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 66 человек. Из этого числа заболевших – 63 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 85 человек.

По официальным данным, с начала пандемии от коронавируса в Карелии скончались 409 человек. Выздоровели за весь период 42236 человек. Эта информация содержится на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7228,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3138,8 случая, по Северо-Западу – 5543,6, сообщает оперштаб.