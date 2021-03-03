Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль 7
03.03.2021 13:16
Российскому автопрому угрожает дефицит микросхем
03.03.2021 19:40
Огромный грузовик весом 154 тонны нанес ущерб дорогам Карелии более чем на 300 тысяч рублей 6
03.03.2021 16:25
Бывший директор школы в Карелии осужден за мошенничество 3
03.03.2021 18:40
Тягач с прицепом потерял груз на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
03.03.2021 12:48
Маньяк, державший секс-рабынь в бункере в течение 3,5 лет, вышел на свободу 3
03.03.2021 23:30
Гору блинов напекут горожане на Масленице в Петрозаводске 7
03.03.2021 18:20

Две жительницы Карелии заразились коронавирусом и умерли

Новости. Общество
09:24, 04 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 316 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сегежской ЦРБ скончалась 78-летняя жительница Сегежи, в Кондопожской ЦРБ умерла 84-летняя кондопожанка. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 316 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 102 человек. Из этого числа заболевших – 89 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составляет 41324 человека.
Выздоровели 37306 человек, за сутки выписан по выздоровлению 161 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6696,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2915,7 случая, по Северо-Западу – 5149,8.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 1
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Сегодня 10:06
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»