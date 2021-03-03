Две жительницы Карелии заразились коронавирусом и умерли

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 316 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сегежской ЦРБ скончалась 78-летняя жительница Сегежи, в Кондопожской ЦРБ умерла 84-летняя кондопожанка. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 316 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 102 человек. Из этого числа заболевших – 89 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составляет 41324 человека.

Выздоровели 37306 человек, за сутки выписан по выздоровлению 161 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6696,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2915,7 случая, по Северо-Западу – 5149,8.