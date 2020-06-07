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Движение автобусов до аэропорта "Петрозаводск" скорректировано

Новости. Общество
12:02, 08 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Движение пригородных автобусов скорректировано для удобства авиапассажиров, сообщили в Минтрансе Карелии.

Расписание следования автобусов "Карелавтотранс-Сервис" 100 и 112 маршрутов их Петрозаводска до аэропорта и обратно корректируется с учетом прибывающих и отправляющихся авиарейсов.

График движения составлен таким образом, чтобы автобусы прибывали в аэропорт заранее и пассажиры могли без спешки пройти регистрацию на нужный им авиарейс и сдать багаж. Отправление автобусов из аэропорта также планируется с учетом времени, необходимого для прохождения авиапассажирами всех аэропортовых процедур и получения багажа.

Стоимость проезда от Петрозаводска до аэропорта, либо от аэропорта до столицы Карелии составляет 65 рублей.

С расписанием движения автобусов, которое будет обновляться в соответствии с назначением новых авиарейсов из аэропорта "Петрозаводск", можно ознакомиться на странице сайта автовокзала.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2020-06-08 13:12:25
Не прошло и 5 лет, как было надо это сделать
новый
2020-06-08 12:34:50
Шах и мат привокзальным таксистам.
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