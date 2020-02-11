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Движение на мосту в Карелии частично перекроют

Новости. Общество
08:20, 12 Февраля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Из-за ремонта моста в Медвежьегорском районе будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации ФБУ "Администрация "Беломорканал", с 11 по 15 февраля на 608 км федеральной автодороги "Вологда- Медвежьегорск" в связи с ремонтными работами моста будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе.

ГосавтоинспекцияКарелии обращает внимание водителей, что при планировании поездки в данном направлении необходимо учитывать возможные задержки в движении. На участке ремонтных работ необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять требования установленных временных знаков.

Ранее ремонт аварийных мостов в Петрозаводске срывается из-за отсутствия проектов.

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