Движение на мосту в Карелии частично перекроют

Из-за ремонта моста в Медвежьегорском районе будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации ФБУ "Администрация "Беломорканал", с 11 по 15 февраля на 608 км федеральной автодороги "Вологда- Медвежьегорск" в связи с ремонтными работами моста будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе.



ГосавтоинспекцияКарелии обращает внимание водителей, что при планировании поездки в данном направлении необходимо учитывать возможные задержки в движении. На участке ремонтных работ необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять требования установленных временных знаков.

Ранее ремонт аварийных мостов в Петрозаводске срывается из-за отсутствия проектов.