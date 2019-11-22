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Новости. Общество
14:38, 22 Ноября 2019
фото: Карты Google

Ремонт аварийных мостов в Петрозаводске срывается из-за отсутствия проектов

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Глава города Ирина Мирошник рассказала, в какой стадии находятся работы по восстановлению перекрытых для общественного транспорта петрозаводских мостов.

«К сожалению, такой печальный опыт получился, когда подрядные организации берут большие объемы, потом не справляются по срокам. И отставание по этим объектам составляет от полугода до восьми месяцев», - сказала Ирина Мирошник.

Мэрия не располагает информацией о точных сроках начала работ по реконструкции объектов, поскольку их старт целиком зависит от степени готовности проектно-сметной документации.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2019-11-22 16:23:24
Чем меньше по городу будут шастать, тем лучше. Пусть в своих куркулятских микрорайонах сидят. А то понаехали и шастают везде. Только платные парковки и запреты избавят центр города от понаехов
zanoza
2019-11-22 15:07:00
А по новому ледовому дворцу с проектом всё супер!
Попов
2019-11-22 15:05:46
Очередной пунктик не компетентности Мирошник? Интересно знать, мэрия располагает точной даты выплаты заработной платы Мирошник=Мизинковой? Возможно мэрия не располагает информацией о точных сроках перечисления з/п на карту Мирошник=Мизинковой?
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