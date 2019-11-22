Ремонт аварийных мостов в Петрозаводске срывается из-за отсутствия проектов

Глава города Ирина Мирошник рассказала, в какой стадии находятся работы по восстановлению перекрытых для общественного транспорта петрозаводских мостов.

«К сожалению, такой печальный опыт получился, когда подрядные организации берут большие объемы, потом не справляются по срокам. И отставание по этим объектам составляет от полугода до восьми месяцев», - сказала Ирина Мирошник.

Мэрия не располагает информацией о точных сроках начала работ по реконструкции объектов, поскольку их старт целиком зависит от степени готовности проектно-сметной документации.

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