Движение на трассе "Кола" около Карелии закроют из-за взрывных работ

Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Мурманской области закроют для проведения буровзрывных работ, сообщили в ФКУ Упрдор.

С 29 по 31 января 2019 года с 11.00 до 13.00 на участке капитального ремонта автодороги Р-21 "Кола" на 1378 км в Мурманской области временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.