Движение на трассе "Кола" будет временно ограничено

В понедельник, 30 сентября, федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разведением моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 30 сентября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

В период с 8.50 до 10.50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. В это время движение по трассе будет полностью перекрыто.