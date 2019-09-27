Движение на трассе "Кола" будет временно ограничено

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В понедельник, 30 сентября, федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разведением моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 30 сентября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
В период с 8.50 до 10.50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. В это время движение по трассе будет полностью перекрыто.
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