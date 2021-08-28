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Движение на трассе «Кола» вновь перекроют из-за разводки моста

Новости. Общество
18:40, 31 Августа 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Федеральную трассу «Кола» перекроют 1 сентября в связи с разводкой Ладожского моста, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В среду, 1 сентября, на автодороге общего пользования «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже — буксирного состава «ОТ-2437»+ «Блок 3-4СМЕ13»+ «Наварин» с максимальным высотным габаритом 20,4 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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