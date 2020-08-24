Движение перекроют на трассе "Вологда-Медвежьегорск"

ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что на участке ремонта автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" временно перекроют движение.

На 532-544 км трассы 26 и 27 августа будет временно закрываться движение для всех видов транспорта, в связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия в местах стыковки с мостом через реку Тамбица.

- 26 августа – с 22.00 до 22.30;

- 27 августа – с 12.00 до 13.30.



Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов в данный период, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.